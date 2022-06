Ludivine Reding adopte la tendance bikini audacieuse de l'été!

« Plus que bien ici », déclare Ludivine sous la photo.

Elle est sublime!

En ce qui concerne son look, il est est super simple à réaliser avec votre bikini triangle préféré, et les possibilités sont multiples! Il s'agit d'attacher un haut de maillot à l'envers. On peut le transformer en bandeau, le porter complètement inversé ou jouer avec les cordes en les croisant dans le cou ou à l'avant.

Parmi les autres vedettes qui ont récemment porté le haut de bikini inversé, on compte Hailey Bieber. La top-modèle a adopté ce style pour une campagne publicitaire avec Vogue :