Une nouvelle tête estivale et lumineuse pour Ludivine Reding

Ludivine Reding a mis du soleil dans notre journée avec des images de la coloration de ses cheveux complètement rafraîchie.

De passage chez son coloriste Max Gourges, la comédienne qu’on adore a effectivement immortalisé le résultat. C’est sur le compte de ce dernier qu’on a d’ailleurs pu voir sa nouvelle tête. Un balayage et des reflets encore plus blonds ont été ajoutés pour un résultat complètement ensoleillé.

Sur la photo, l'actrice porte un pantalon de similicuir couleur crème et un top vert tendre, qui ajoute à la vibe estivale.

Sourire au visage, grande crinière qui tombe parfaitement bien, on ne peut qu’être fan de ce rafraîchissement et de cette «summer vibe», comme elle dit. En commentaires, plusieurs amis et fans ont applaudi sa photo et son look, lui rappelant qu’elle est vraiment resplendissante.

Vous aimerez aussi: