Luce Dufault et Lunou Zucchini lanceront une nouvelle chanson mère-fille

L'album Nikamutau Florent Vollant, Chantons Florent Vollant sera lancé lors d'un grand concert au Club Soda le 27 mars prochain.

En plus de Luce Dufault et Lunou Zucchini, le disque réunira Richard Séguin, Vincent Vallières, Zachary Richard, Hauterive (Mara Tremblay et Catherine Durand), Marc Déry, Annie Blanchard, La famille Côté (Alan Côté, Jeanne Côté, Mathilde Côté et Louis-Jean Cormier), André Lachance, Émile Bilodeau et Kanen, Scott Pien Picard, Elisapie, Maten (Mathieu Mckenzie, Kim Fontaine et Samuel Pinette), Dumas et Ivan Boivin-Flamand, Ninan et Bryan André.

On a bien hâte d'entendre ça!

D'ici là, on vous invite à revoir cette performance de Luce Dufault et sa fille lors de leur passage à ICI Première: