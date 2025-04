Luc de Survivor Québec: voyez les meilleurs moments de son audition

Il avoue aussi que l'inconnu était sa plus grande crainte et qu'il est toujours en contrôle de son environnement: «C'est l'inconnu! Moi, j'ai toujours eu tendance à contrôler mon environnement. Pis là... Je saute dans le vide. C'est paniquant un peu. Juste le fait de le faire, c'est plus intéressant que la panique que je peux avoir.»

Cliquez sur l'image pour découvrir son audition: