Voici comment Luc Langevin a souligné l’anniversaire de son fils

Luc Langevin avait préparé quelque chose de très spécial pour son garçon afin de souligner ses 8 ans!

À l'occasion de son anniversaire, le jeune Victor a demandé à son célèbre papa de préparer ce qu'il fait de mieux: un spectacle de magie!

L'illusionniste, qui n'avait pas fait de prestations dans une fête d'enfants depuis des années, a accepté de relever le défi. Heureusement, Luc Langevin avait conservé beaucoup de matériel qu'il utilisait en début de carrière. Il a donc monté un spectacle complet qu'il a présenté devant son fiston adoré, ses amis et leurs parents.

Voici la photo de Luc Langevin lors de cette performance ultra VIP pour des tout-petits et son touchant message sur le bonheur de susciter l'émerveillement: