Voici comment Luc Langevin a souligné l’anniversaire de son fils

Début du contenu principal.
Luc Langevin avait préparé quelque chose de très spécial pour son garçon afin de souligner ses 8 ans!
À l'occasion de son anniversaire, le jeune Victor a demandé à son célèbre papa de préparer ce qu'il fait de mieux: un spectacle de magie!
L'illusionniste, qui n'avait pas fait de prestations dans une fête d'enfants depuis des années, a accepté de relever le défi. Heureusement, Luc Langevin avait conservé beaucoup de matériel qu'il utilisait en début de carrière. Il a donc monté un spectacle complet qu'il a présenté devant son fiston adoré, ses amis et leurs parents.
Voici la photo de Luc Langevin lors de cette performance ultra VIP pour des tout-petits et son touchant message sur le bonheur de susciter l'émerveillement:
«"Papa? J’aimerais que tu fasses un spectacle de magie pour ma fête"
Ça faisait plus d’une décennie que je n’avais pas donné une prestation dans une fête d’enfants, mais impossible de refuser ça à fiston. J’ai dépoussiéré les cordes, balles éponges, foulards et autres accessoires plus clownesques entreposés au fond de mon atelier. Je me suis replongé dans ces numéros que j’ai dû faire un millier de fois dans les garderies et anniversaires à une certaine époque.
En commençant la prestation devant mon fils et ses amis ce week-end, j’ai réalisé que j’avais oublié les réactions si spontanées et vives d’un groupe d’enfants devant la magie. Comme dans le temps, je ressentais leur émerveillement par procuration. Les années défilent… mais l’effet euphorisant que me procure ces moments semble être éternel.
Mon grand Victor de 8 ans, qui sait déjà faire plusieurs tours, est venu me rejoindre pour qu’on exécute ensemble le numéro final. Notre duo a mis de la magie dans les yeux des enfants et des parents présents… mais surtout dans mon cœur de père. Pas grand-chose n’est plus magique que de voir son enfant être heureux.»
On craque!
Quel belle attention pour la fête du grand Victor! On lui souhaite d'ailleurs un joyeux anniversaire en retard.
Rappelons que Luc Langevin et son amoureuse, Esther, sont parents de deux enfants. Leur fille a vu le jour en octobre 2022.
En plus de poursuivre sa tournée au Québec, Luc Langevin traversera l'océan en décembre afin de rendre visite à son public français.
L'illusionniste présentera son spectacle Là où l'impossible prend vie pendant trois soirs à Paris.
Tous les détails sur ces représentations et sur la tournée québécoise de Luc Langevin se trouvent sur son site officiel.
Vous aimerez aussi: