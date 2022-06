Luc De Larochellière hospitalisé d'urgence

« Ce dimanche je suis passé bien proche de ne pas chanter au téléthon enfant Soleil. J’ai été pris d’une grosse douleur à la poitrine. On a soupçonné un malaise cardiaque , des tests ont été faits, rien de ce côté là.

Quelques Tylenols et j’ai pu faire ma chanson avec un peu de retard.

Après quoi, retour à l’hôtel et… retour de la douleur, grosse douleur. Ambulance, hôpital, plein de tests. On m’a opéré hier soir pour m’enlever la vésicule biliaire (y’avait des pierres là-dedans).

Tout le personnel et les médecins de l’hôpital Laval à Québec ont été extraordinaires. L’équipe du téléthon aussi.

Je récupère bien et j’ai bon espoir de pouvoir faire mon show réunion de Sauvez mon âme ce vendredi au Francos de Montréal.

Je ne porterai pas la jaquette de la photo.



Beaucoup de choses laides arrivent et nous sont montrées par les temps qui courent. Ce week-end je n’ai vu que du beau.



Ps: Des pierres à la vésicule biliaire … ça fait mal en Ta… »

Comme l'indique Luc De Larochellière, il devrait être en spectacle aux Francos de Montréal 2022 ce vendredi 10 juin. Le concert gratuit doit être présenté à 20h sur la scène Loto-Québec.

On lui envoie toute notre énergie pour qu'il revienne rapidement sur pied!