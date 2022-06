Jeanick Fournier et Roch Voisine réunis à la télé pour une bonne cause

Des artistes qu’on adore, dont Jeanick Fournier et Roch Voisine prendront part à un événement caritatif qu’on connait bien en fin de semaine: ils offriront des performances à la 35e édition du Téléthon Opération Enfant Soleil. Cet événement télévisuel permet chaque année d’amasser des fonds pour les enfants malades et leur famille.

Ils ne seront pas les seuls à fouler le plateau pour chanter: Laurence Jalbert, France D’Amour, Bruno Pelletier et Les Sœurs Boulay seront aussi présents pour amasser des fonds. À l’animation, on retrouvera entre autres Maxime Landry, Anick Dumontet, Josée Lavigueur et le Fantastique Félix-Antoine Tremblay.

Parlant de Félix-Antoine, il anime de main de maître l'émission Après OD - dns l'Ouest, remplie de potins croustillants sur les anciens candidats d'Occupation Double… Vous pouvez écouter ou réécouter les épisodes d'Après OD sur Noovo.ca!

