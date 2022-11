Louise Portal s'ouvre sur la rencontre qui a changé sa vie

« J’ai rencontré Jacques, mon amoureux, il y aura bientôt 30 ans. Un ami nous a présentés, et il nous a mis main dans la main sur une patinoire du Vieux-Montréal. Je parlais beaucoup et, à un moment donné, je l’ai regardé. Je ne savais pas trop ce qui se passait. Mais quand on a arrêté de patiner et qu’on est allés rejoindre nos amis, la seule chose qui est sortie de ma bouche est: "Je ne sais pas ce qu’il y a dans cette main, mais on n’a plus envie de la quitter." [...] De son côté, ce soir-là, il s’est dit que s’il restait pour la nuit, il allait rester pour la vie. Ça va faire 30 ans en mars prochain qu’on s’est rencontrés, et c’est toujours aussi épanouissant et nourrissant. On est vraiment privilégiés d’avoir cet amour. »

C'est TELLEMENT mignon! On craque pour les tourtereaux.

Une histoire romantique à souhait qui donnera espoir à tous les célibataires!