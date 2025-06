Entre deux saisons de STAT, voici où Lou-Pascal Tremblay se la coule douce

Dans des stories déposées sur leurs comptes Instagram, les amoureux ont effectivement dévoilé des images de leur périple, dont un arrêt dans la gorge de Gorropu, un canyon situé en Sardaigne.

Accompagnés de leur chien Cannelle, ils ont donc parcouru ce bijou de l’Europe où la vigne, les rochers calcaires, les piscines naturelles, les falaises et les grottes se côtoient.

On souhaite un voyage magique à Lou-Pascal Tremblay et Marina Bastarache, parsemé de mille et une découvertes.