Judi Richards se livre sur les débuts de sa relation avec Yvon Deschamps

Judi Richards a touché tout le monde lors de son passage à l’émission Les temps fous. Elle s’est confiée sur les débuts de sa relation avec l’humoriste Yvon Deschamps, plus particulièrement où elle a réalisé qu’il était l’homme de sa vie.
L’auteure-compositrice-interprète a raconté que lorsqu’il a commencé à faire ses monologues, Yvon l’a appelé pour lui raconter son monologue intitulé Le Bonheur.
Il évoquait deux personnes en train de s’embrasser, mais il mentionnait aussi qu’il attendait ce précieux bonheur, qui était toujours chez le voisin.
«C’était tellement touchant la manière dont, à la fin, il disait: “S’il vient pas bientôt, moi, je vais partir.”», a-t-elle souligné avec émotions.
Judi ne pensait jamais ressentir ces émotions avec Yvon puisqu’il était très «protecteur» jusqu’au moment où elle a remarqué à quel point il était aussi respectueux. «J’ai fait: “Oh my God, this guy is great. This is the best.” C’est ça», a-t-elle indiqué.
Au cours de sa carrière, Yvon Deschamps n’a pas seulement écrit de bons monologues: il a aussi écrit de belles chansons comme Aimons-nous.
Judi a d’ailleurs eu la chance d’interpréter un extrait de cette chanson lors de son passage à l’émission Les temps fous.
Parmi les vedettes présentes à la première médiatique du nouveau spectacle de Silvi Tourigny, on a notamment vu Judi Richards qui était accompagnée de ses deux grandes filles, Karine et Annie.
Elles étaient tout sourire quelques minutes avant de voir la première du spectacle En feu de Silvi Tourigny.
