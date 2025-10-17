Judi Richards se livre sur les débuts de sa relation avec Yvon Deschamps

Judi Richards a touché tout le monde lors de son passage à l’émission Les temps fous. Elle s’est confiée sur les débuts de sa relation avec l’humoriste Yvon Deschamps, plus particulièrement où elle a réalisé qu’il était l’homme de sa vie.

L’auteure-compositrice-interprète a raconté que lorsqu’il a commencé à faire ses monologues, Yvon l’a appelé pour lui raconter son monologue intitulé Le Bonheur.

Il évoquait deux personnes en train de s’embrasser, mais il mentionnait aussi qu’il attendait ce précieux bonheur, qui était toujours chez le voisin.

«C’était tellement touchant la manière dont, à la fin, il disait: “S’il vient pas bientôt, moi, je vais partir.”», a-t-elle souligné avec émotions.