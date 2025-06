Les traîtres: la réunion, voici ce qui vous attend

1. Deux fidèles prendront beaucoup de place pendant la réunion

Dès le tout début, deux fidèles prendront énormément de place pour commenter et donner leurs opinions sur les décisions qui ont été prises durant l'aventure.

On pourra revenir sur Marie-Pier, qui a été condamné dans sa cage alors qu'Audrey manipulait le jeu pour la laisser partir. On parlera aussi de la victoire d'Audrey et Kaven.

On peut vous dire que les deux invités en auront très long à dire.

Selon vous, de qui parle-t-on?