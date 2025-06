Les Traîtres: Audrey reçoit des commentaires qui ne font pas l'unanimité pendant la réunion

Mais tous n’étaient pas aussi enthousiastes. Marie-Pier a avoué ne pas comprendre la stratégie d’Audrey, tandis que Manuel a été plus catégorique, quand ils ont parlé de Marie-Pier qui a été condamnée dans la cage:

«J’ai tout haï de ça. Je détestais me sentir contrôlé par Audrey et le groupe.»

Anick, de son côté, a affirmé que la plus grande erreur avait été de faire confiance à Audrey.

Même certains anciens traîtres n’ont pas mâché leurs mots. Charles a déclaré que garder Audrey dans le jeu avait été une erreur, ce à quoi Audrey a acquiescé… jusqu’à ce que Yolaine ajoute :

«C’était à leur avantage de la garder. Elle tirait partout!»