Laurent Duvernay-Tardif invite tous les jeunes du Québec à ce «gros party»

Laurent Duvernay-Tardif invite tous les jeunes de la province à participer à une activité spéciale, le 15 février prochain.

Il s'agit du grand rendez-vous annuel de la star organisé dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, en collaboration avec la Fondation Laurent Duvernay-Tardif.

Au cours de ce «gros party», qui se tiendra à la fois virtuellement et en direct à Trois-Rivières, le célèbre médecin et sportif professionnel sera accompagné de Pascal Morrissette. Le duo fera plusieurs entrevues avec des personnalités adorées des jeunes afin de motiver les élèves des quatre coins du Québec! Voici l'invitation vidéo de Laurent Duvernay-Tardif et Pascal Morrissette: