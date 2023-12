Pascal Morrissette et ses enfants vous offrent ce joyeux délire de Noël

Pascal Morrissette et ses deux filles frappent encore avec une vidéo savoureusement drôle sur Instagram. Cette fois-ci, leur sketch a pour thématique Noël.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

C'est dans un même chandail qu'une à la fois, les filles de Pascal Morrissette et de Julie Ringuette se sont glissées pour ainsi former « l'enfant à deux têtes» et «l'enfant à trois têtes». C'était hilarant de voir les petites essayer de suivre le débit de leur père qui demande des cadeaux supplémentaires à leur mamie en fonction du nombre de têtes. Sam et Eva sont tellement adorables et semblent déjà avoir le talent comique de leurs parents! À chaque fois, on rigole beaucoup de les voir avoir autant de plaisir ensemble.

On souhaite un merveilleux temps des Fêtes aux Moringuette !

