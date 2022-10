Lara Fabian remplit à craquer l'Olympia de Paris: Joël Legendre dévoile des photos du spectacle

Joël Legendre a écrit en légende de sa publication :

« Hier soir, @larafabianofficial m’a fait vivre une de mes plus belles soirées en tant que metteur en scène! C’est dans un Olympia de Paris plein à craquer qu’elle a chanter comme jamais!



Notre Québec y était représenté de façon exceptionnelle! Lara aime le Québec et elle a parlé de nous à plusieurs reprises, presque autant que ces ovations; et c’est pas peu dire!!!! »

Le photographe Bertrand Exertier était également sur place et les portraits sont à couper le souffle. On aurait tellement aimé être là!