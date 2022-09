Lara Fabian dévoile les plus belles images de ses concerts à «la maison» avant de partir en Europe

Marcus Villeneuve, le coiffeur des stars, a partagé des images exclusives des coulisses de tournage du film Arlette, mettant entre autres en vedette Lara Fabian et Maripier Morin.

On adore être ainsi témoin de l’envers de décor d’un tournage, d’autant plus quand on nous présente une artiste comme Lara Fabian en action. Il s'agissait d'ailleurs de la première présence au grand écran de la chanteuse! Dans le film Arlette, Lara incarne une ministre française. Elle a charmé le public dans ce rôle et les critiques à son égard sont très positives.

