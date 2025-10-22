La famille Ventura annonce la sortie d'un roman jeunesse

Début du contenu principal.
La populaire Famille Ventura, bien connue sur YouTube, se lance dans une nouvelle aventure littéraire!
Le quatuor adoré du web, suivi par des centaines de milliers d’abonnés, publiera son tout premier roman jeunesse le 29 octobre prochain.
C’est dans le livre La famille Ventura – Le monde secret de L.U.M.A. qu’on pourra retrouver la célèbre famille du web.
Écrit par Emmanuel Ventura, le père de la famille, le roman raconte comment les Ventura découvrent un monde fantastique après avoir acheté un vieux téléviseur lors d’une vente de garage. Derrière l’écran se cache un passage vers L.U.M.A., un univers rempli de créatures étranges et de mystères. Ce qui devait être une journée ordinaire se transforme alors en aventure pleine de rebondissements, où chaque membre de la famille devra faire preuve de courage, d’imagination et de solidarité.
Les illustrations du livre sont signées par la talentueuse Jade Lachine. Reconnue pour ses portraits illustrés et ses livres de coloriage à succès, l’artiste apporte sa touche magique et colorée à l’univers des Ventura.
Le livre sera disponible en libraire le 29 octobre prochain.
Vous aimerez aussi: