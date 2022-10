Grande nouvelle pour la série La confrérie!

Voici le synopsis officiel de La confrérie, saison 2 :

Simon et Caroline sont plus amoureux que jamais suite aux aventures de l’an passé! Patrice replonge le couple dans les magouilles de la Confrérie et du Bonhomme des Neiges, pendant que Bruno et sa mère séquestrent l’ancien chef pour lui faire avouer le meurtre d’Hubert Lalonde, le père de Bruno. Nos protagonistes feront équipe pour voler l’argent de la Confrérie. Une nouvelle Cheffe sans pitié, Francis Roy, Franie et l’agent Chagnon sont de retour pour mêler les cartes plus que jamais. Mensonges, action et humour sont encore au rendez-vous pour cette 2e saison de La Confrérie!

À voir dès janvier sur Noovo et Noovo.ca!

Trois séries de Bell Média brilleront à l’international