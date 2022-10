Kylie Jenner se lance maintenant… dans l’eau

Kylie Jenner se lance de nouveau en affaires, et cette fois dans le domaine... de l'eau.

Jenner s'est lancée dans l'eau pétillante en devenant actionnaire de la ligne de boissons Glow Beverages.

En plus de ça, tout comme Dark Prescott, quart-arrière des Cowboys de Dallas, elle sera ambassadrice de ce breuvage.

La jeune femme a confirmé l'affaire via une photo dans une piscine en bikini en train de boire un produit Glow.

La marque était certes satisfaite d'ajouter une ambassadrice comme Kylie!

«Nous souhaitons la bienvenue à notre participante au capital, Kylie Jenner!» a indiqué l'entreprise.

«J'ai toujours été intéressée par la catégorie des eaux et des boissons fonctionnelles. Mon rôle d'ambassadrice de Glow est passionnant, car il me permet de soutenir un produit qui révolutionne l'industrie. Dans le passé, les eaux pétillantes manquaient d'améliorations et les eaux fonctionnelles manquaient de carbonation».

Qui aurait cru que Kylie Jenner en savait autant... sur l'eau!

Vous aimerez aussi: