Kylie Jenner réplique à un abonné qui s’est moqué de ses lèvres

Kylie Jenner a admis qu'elle a «fait du travail» sur ses lèvres, a rapporté US Weekly.

Le 21 août, Jenner a partagé une vidéo Tik Tok avec sa meilleure amie, Stassie Karanikolaou. Les deux amies, qui arboraient des lèvres surdimensionnées, ont posé ensemble.

Après qu'une personne ait répondu: «les lèvres, svp», aux côtés d'émojis grimaçants, Kylie a riposté: «C'est le filtre mais go off». Sa réplique n'est pas passée inaperçue du reste de ses 2 millions d'abonnés. Ils ont réagi à sa réplique dans la section des commentaires. Certains disant même que les deux femmes se ressemblent étrangement... à cause de la chirurgie plastique!

Vous aimerez aussi: