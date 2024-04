Kim Lizotte offre une entrevue captivante à Christian Bégin

L’arrivée du printemps signifie pour plusieurs qu’il est temps de faire un petit renouveau capillaire, de quoi commencer la nouvelle saison du bon pied. C’est ce que Kim Lizotte a décidé de faire en adoptant une nouvelle coupe de cheveux et en rafraîchissant sa couleur, et elle est plus ravissante que jamais!

C’est un blond chaud qui rappelle la couleur du blé que la populaire scénariste et autrice a choisi, couleur qu’elle porte à merveille depuis quelques mois déjà. On peut d’ailleurs remarquer un léger dégradé dans le blond, qui passe de plus foncé au niveau des racines jusqu’à un blond presque platine au niveau des pointes, ce qui ajoute beaucoup de dimension à son cheveu.

