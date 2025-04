Kim KK Clavel agrandit la famille

C’est via son compte Instagram que la boxeuse professionnelle nous a partagé que son conjoint, Dominic Roy, avec qui elle est en couple depuis près d’un an, et elle-même, attendent des chevaux.

Et oui, on a pu constater que le couple est en train de préparer le terrain pour accueillir les magnifiques bêtes pour qui il a tant d’amour.

On a vu une Kim en train de construire une clôture en bois et un Dominic qui, selon Kim, est totalement amoureux de son tracteur.

On sait que l’athlète est passionnée des chevaux et que son chum est un toréador professionnel. On a pu le voir à de nombreuses reprises sur leurs réseaux sociaux. On ne peut s’empêcher de les trouver adorables de partager la même passion équestre. Difficile d'imaginer un meilleur match.