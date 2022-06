Katie Holmes : rare apparition avec son nouvel amoureux sur le tapis rouge

Katie Holmes est à nouveau en couple!

La belle actrice est en amour fou avec le musicien Bobby Wooten III et leur bonheur est tout simplement contagieux.

Élégants et stylés, les tourtereaux ont fait une apparition remarquée sur le tapis rouge de la première de Alone Together, lors du festival du film de Tribeca à New York, cette semaine.

Voici les photos de Katie Holmes et Bobby Wooten III: