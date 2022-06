Christina Aguilera fait sensation avec un membre en diamants sur scène

Christina Aguilera a fait sensation lors du festival Pride In The Park à Los Angeles le weeend dernier.

Pour interpréter ses plus grands succès dans le cadre de la Fierté LGBT+, l'icône de la pop a affiché plusieurs looks colorés, dont un torse musclé aux allures de Hulk avec une ceinture osée et un membre en diamants verts.

Voici les photos du look osé de la chanteuse :