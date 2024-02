Katherine Levac et Simon Boulerice s'unissent contre l'intimidation

Le 28 février est la journée du chandail rose. Une journée consacrée à la lutte contre l'intimidation envers les communautés LGBTQ+, une initiative d'Interligne qui réunit plusieurs personnalités québécoises dont Katherine Levac et Simon Boulerice.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, l'organisme à but non-lucratif Interligne a lancé une initiative pour sensibiliser et contrer l'intimidation faite aux communautés LGBTQ+ et les vedettes se sont jointes à eux pour que le message circule.

Katherine Levac a publié une photo d'elle portant le chandail et en a profité pour souligner l'importance de cette journée qui ne devrait malheureusement pas encore avoir lieu en 2024.

Elle a aussi mentionné avoir été la cible de commentaires homophobes à plusieurs reprises et que la lutte n'est pas terminée.

On a aussi pu voir Simon Boulerice porter fièrement le rose ainsi que Guillaume Lambert, Gabrielle Boulianne-Tremblay, Eugénie Lépine-Blondeau, Ariel Charest, Gabriel Guertin, Juliette Bélanger, Vanessa Duchel et Zoé Duval.



On espère voir du rose partout aujourd'hui et on encourage tout le monde à passer le message. Bonne journée du chandail rose!

