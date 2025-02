Ce fût tour à tour que Safia Nolin, Louis Champagne, Marie Eykel, Bernadette Payeur, Rafaël Ouellet, Pierre-Paul Alain et Pierre Lebeau se sont passé le micro en chanson ou en témoignage pour un hommage au disparu qui aura touché le monde qui l'entoure et marqué profondément le cinéma québécois. Un retour sur les œuvres de ce grand homme était plus que nécessaire.

Cette année, pour la 43e édition des Rendez-vous Québec Cinéma, c'est Debbie Lynch-White qui s'est engagée comme porte-parole et qui fera briller le cinéma d'ici sous toutes ses formes du 19 au 27 février.

Il ne suffit que d'un seul rendez-vous pour être charmé par le cinéma québécois. Pour connaître les détails et la programmation, rendez-vous sur le site web des RVQC.

