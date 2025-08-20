Julien Lacroix se livre sur la famille dans une rare entrevue

Julien Lacroix a abordé le sujet des dépendances et de sa vie de famille, se confiant pour une rare fois avec humilité sur ces sujets au cœur de sa vie.

C’est lors d’une entrevue touchante accordée à Jean-Marie Lapointe à l’émission Porte-parole sur Canal M que l’humoriste déchu a effectivement répondu à la question simple, mais chargée de l’intervieweur:

«Est-ce que tu imagines être papa de deux magnifiques garçons, être le conjoint d'une fille extraordinaire, encore sur le party?»