Julien Lacroix se livre sur la famille dans une rare entrevue

Julien Lacroix a abordé le sujet des dépendances et de sa vie de famille, se confiant pour une rare fois avec humilité sur ces sujets au cœur de sa vie.
C’est lors d’une entrevue touchante accordée à Jean-Marie Lapointe à l’émission Porte-parole sur Canal M que l’humoriste déchu a effectivement répondu à la question simple, mais chargée de l’intervieweur:
«Est-ce que tu imagines être papa de deux magnifiques garçons, être le conjoint d'une fille extraordinaire, encore sur le party?»
Le résumé de sa réponse est «Impossible». Mais Julien Lacroix a poursuivi en précisant sa pensée avec deux aspects.
D’abord il a confié «côté patience, sommeil, et présence d’esprit, ce serait impossible.» Il a enchaîné en ajoutant que c’était vrai aussi «côté culpabilité et côté exemple.»
L’humoriste a raconté venir d’une famille où la consommation est plutôt forte, affirmant:
«je m’étais toujours dit "eille, je n’irai pas dans cette direction-là." et un moment donné je me suis réveillé et j’ai fait "j’ai pris la même direction…" J’ai envie de montrer autre chose à mes garçons.»
Rappelons que depuis 2024, Julien Lacroix est porte-parole pour l’organisme Le Grand Chemin qui offre des services spécialisés de traitement de la toxicomanie, du jeu excessif et de la cyberdépendance aux adolescents du Québec âgés entre 12 à 17 ans.
L’entrevue complète avec Julien Lacroix est disponible ici.
À l’émission Porte-parole, Jean-Marie Lapointe propose des conversations à cœur ouvert avec des personnalités qui ont choisi de prêter leur nom et leur temps à une cause.
