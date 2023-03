Julie Snyder et plusieurs autres stars ont rencontré Joe Biden à Ottawa

«Mon fils Thomas est fan de politique américaine.



Romy et moi on suit quand même la politique de près et nous saluons que l’élection de Monsieur Biden ait permis à une première femme, @kamalaharris, d’accéder au poste de vice-présidente.



C’est donc à Thomas et Romy que j’ai pensé quand j’ai serré la main de @joebiden vendredi soir au @avspacemuseum à Ottawa.



Une soirée harmonieuse où @charlottecardin nous a enchantés. Joe Biden s’est même levé en premier pour lui faire une ovation.



J’apprécie que beaucoup de femmes de tous horizons aient été conviées par le premier ministre @justinpjtrudeau et @sophiegregoiretrudeau.



À notre table, les femmes étaient majoritaires 😊», dévoile Julie.

L'auteure et journaliste Elizabeth Plank était aussi des festivités et elle a eu le bonheur de poser aux côtés de Justin Trudeau et l'acteur canadien Hayden Christensen, alias Anakin Skywalker/Darth Vader dans Star Wars.