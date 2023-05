«Je partais de rien», Julie Ringuette revient sur ses débuts dans 30 vies

La série 30 vies, créée par Fabienne Larouche, était une immersion dans la vie d'enseignants dans différentes écoles secondaires . Michel Charrette y jouait le rôle d'Éric Pothier, un travailleur social qui s'impliquait auprès des jeunes de l'établissement.

Julie Ringuette a débuté dans la série en tant que serveuse, partageant des scènes avec Michel Charrette. Elle a exprimé sa gratitude envers lui et les autres membres de l'équipe pour leur soutien et leurs conseils précieux. Ces acteurs chevronnés ont su l'intégrer dans cette grande famille télévisuelle et l'ont aidée à se sentir à l'aise et confiante dans son rôle.