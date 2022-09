WOW: Julie Ringuette dévoile le look de cowgirl fluo qu'elle porte à La semaine des 4 Julie

Julie Ringuette a rocké un look funky et absolument fashion de cowgirl sur le plateau d'une émission qu’on adore: La semaine des 4 Julie. C’est dans l’épisode diffusé ce mardi soir qu’on pourra voir cet ensemble lilas, rose et jaune, qui lui donne une allure géniale.

Dans une suite de stories Instagram elle a dévoilé son look magnifique. Sa robe veston et son top échancré aux ouvertures audacieuses sont le parfait complément au clou du spectacle: ses bottes de cowboy jaune fluo. Voyez toutes les images dans la vidéo présentée plus haut.

Julie a du même coup présenté sa «glam team» formée de l’artiste maquilleuse Nadia Blouin et de la coiffeuse et styliste Sophie Bernier.

Du nouveau pour Ladie's Night

Julie Ringuette sera à La semaine des 4 Julie (avec son look génial!) pour parler de la nouvelle mouture de Ladies Night, dont elle fait partie.

Denis Bouchard, Joey Scarpellino, Sébastien Leblanc, Patrick Emmanuel Abellard et Guillaume Rodrigue seront à ses côtés… vêtus d'une robe de chambre de satin!

C'est à ne pas manquer.

