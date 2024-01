Doute raisonnable: c'est LUI qui jouera le prétendant de Julie Perreault

Voici le synopsis global de la saison 3 fourni par Radio-Canada:

Démasquée par Fred (Marc-André Grondin), Alice prétend traquer des agresseurs sur le web et s’enfonce dans ses mensonges. Mais Fred n’est pas dupe. C’est dans ce contexte de marmite en ébullition, où Dorcely (Benz Antoine) doit naviguer avec doigté pour éviter que le GICCS n’implose, que se déroule la saison 3. D’autant plus qu’Alice doit mettre fin à ses activités de camgirl, et trouver un autre exutoire…