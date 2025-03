Julie Perreault brise le silence sur la relation de son ex, Sébastien Delorme

«J'ai trouvé ça surprenant pour ce que je connais de Sébastien. Mais le plus important, pour moi, c'était mes enfants. Parce qu'eux autres aussi, ils voient ça. [...] Ils avaient des enjeux aussi, ils avaient à dealer avec cette dynamique-là.»

Cette réponse sobre et réfléchie témoigne d’un souci de préserver l’équilibre familial, malgré les regards tournés vers la sphère privée. Rappelons que Julie Perreault et Sébastien Delorme ont été en couple pendant plusieurs années et sont les parents de Thomas et Élisabeth Delorme.