Julie du Page sur l’après Lance et compte: «On m’a cantonnée dans la petite boîte de la belle fille»:

« Après Lance et compte, on m’a cantonnée dans la petite boîte de la belle fille de service. Ça m’a fait vraiment chier. On me disait que je n’étais pas crédible en amie, en mère… Alors que ce sont les rôles les plus importants dans ma vraie vie! Tout ce qu’on me proposait — et qu’on me propose encore aujourd’hui, d’ailleurs —, c’était des variations sur un même thème: la femme un peu stoïque, qui ne montre pas facilement ses émotions. Pourtant, je suis si sensible… On ne m’appelle jamais pour des castings. C’est très frustrant; j’ai toujours envie de demander: “Puis-je au moins auditionner pour vous montrer ce dont je suis capable?” »

Rappelons que Julie du Page a marqué l'imaginaire québécois dans la scène de la roulette russe dans Lance et compte : La reconquête en 2004. On vous invite à voir (ou revoir) ce moment fort de la saga :