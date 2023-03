Julie du Page est plus grande que nature en couverture du Elle Québec

Julie du Page est la nouvelle « cover girl » du Elle Québec!

La couverture du magazine a été dévoilée aujourd'hui, et on est tombés à la renverse. Sur l'image, la comédienne pose vêtue d'un ensemble monochrome beige et de chaussures à talons hauts du même ton.

Debout sur une chaise, Julie du Page semble plus grande que nature! Avec son sourire éclatant et son regard pétillant, la star québécoise est plus belle que jamais. Voici la superbe couverture du numéro d'avril 2023 du Elle Québec :