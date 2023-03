Julie Bélanger lumineuse et décontractée en jupe de denim

Julie Bélanger nous a récemment inspire avec un autre fabuleux look!

L'animatrice a dévoilé son look de Ça finit bien la semaine à ses abonnés sur Instagram. Pour l'épisode de cette semaine, la vedette rayonne dans un veston surdimensionné. Elle a complété son style avec de superbes bijoux blanc et or.

Voir les photos.

