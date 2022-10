Julie Bélanger porte une jupe de cuir verni ultra moulante et elle est fabuleuse

Julie Bélanger brille en kaki de la tête aux pieds!

L'animatrice a dévoilé son look de Ça finit bien la semaine, aujourd'hui sur Instagram. Pour la dernière émission d'octobre, la belle Québécoise a choisi une jupe moulante en cuir vernis vert kaki. Elle a agencé ce morceau « statement » à un col roulé du même ton.

Le look est complété avec de fines sandales à lanières noires. En ce qui concerne la mise en beauté, Julie Bélanger brille avec un maquillage naturel et une chevelure lisse séparée au milieu. Voici quelques photos de ce parfait look automnal :