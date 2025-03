«C'est une force de nature»: Josélito Michaud donne des nouvelles de sa femme en convalescence

«DES NOUVELLES DE SANTÉ DE MA FEMME.

Vous êtes nombreux à me demander comment va la formidable Véronique Béliveau va depuis la greffe de la cornée, qu’elle a subi à un œil il y a un mois.

Elle est encore en convalescence pour un autre mois . Elle a de l’inflammation, qui semble rester dans son œil opéré et ce qui exige un suivi rigoureux, des gouttes aux heures mais surtout éviter qu’il y ait un rejet de la greffe.

C’est une de femme de 70 ans qui a une santé parfaite d’où notre étonnement quand on voit qu’elle va moins bien. C’est une force de nature mais surtout une femme et une mère d’exception. On a conçu une chorégraphie familiale pour prendre soin d’elle. Mais sa vue de son œil opéré gagne de jour en jour. Merci pour tout vos mots.»

Voilà qui est rassurant.

On adore le terme «chorégraphie» employé par Josélito Michaud pour désigner les proches qui gravitent autour de sa femme en convalescence. Parce que c'est vrai que c'est de l'organisation!

Nous envoyons notre énergie à Véronique Béliveau et lui souhaitons un prompt rétablissement.