Jordanne d'OD Bali rayonne de bonheur à 22 semaines de grossesse

Elle est éblouissante!

En légende de sa publication, Jordanne a écrit :

« 22 semaines de toi et moi 💛



Je découvre tranquillement des petits bouts de toi, les moments que tu es active, les musiques qui te détendent, les moments que tu souhaites qu’on se repose & les moments que tu me donnes signe de vie pile quand je m’ennuyais. J’aime que tu sois 24/7 avec moi, j’aime voir ton papa te coller le soir, j’aime lorsque papa nous met de la crème pour nous détendre & j’aime te protéger bref j’aime tout de toi Romie. Et j’aime beaucoup ton papa aussi ✨ 🦶🏼 »

Encore une fois, toutes nos félicitations aux tourtereaux!

On est vraiment heureux pour eux et on leur souhaite tout le bonheur du monde!