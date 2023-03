Jonathan Roy et son amoureuse sont prêts à agrandir la famille

Marie-Mai, 2Frères et Jonathan Roy ont uni leurs voix pour la bonne cause!

Ces vedettes adorées des Québécois font partie des artistes qui ont accepté de chanter la nouvelle chanson du mouvement #LibèreTesÉmotions de Jeunesse J'écoute.

Il s'agit d'une version revampée du succès What I Wouldn't Do de Serena Ryder. Cet hymne inspirant rassemble plus de 50 musiciens et chanteurs de partout au Canada. Parmi ceux qui chantent la portion en français, on retrouve Jonathan Roy, Marie-Mai, Naya Ali, Zach Zoya, Jeanick Fournier, 2Freres, Izzy S et Dominique Fils-Aimé.

