Johnny Depp: Un repas à 62 000$ pour célébrer sa victoire

Johnny Depp a célébré sa victoire en diffamation contre son ex-femme Amber Heard lors d'un repas arrosé dans un restaurant qui lui a coûté 62 000$ à Birmingham, en Angleterre.

Depp et une vingtaine d'amis, dont le guitariste Jeff Beck, se sont rendus au restaurant indien Varnasi de Birmingham et ont consommé nourriture, cocktails et champagne rosé.

Johnny Depp et Jeck Beck s'étaient auparavant retrouvés sur scène lors de plusieurs concerts du guitariste, dont un au Royal Albert Hall de Londres.

Depp, qui a obtenu un jugement de 10.4M$ dans son procès contre son ex-femme était à Birmingham pour accompagner Beck sur scène lors de son spectacle au Symphony Hall.

La vie semble reprendre son cours pour la star maintenant que le procès est derrière lui. Un retour dans divers projets, dont un autre Pirates of the Caribbean, est d'ailleurs discuté.

