Joëlle de Big Brother Célébrités: «je suis dans un jeu de Monopoly géant»

Une nouvelle alliance est née

J’étais super contente d’être pigée pour participer au véto. Me battre pour mon collègue, pour qui j’ai de l’amour et de l’estime, ça me fait très plaisir et ça ajoute une petite charge sur mes épaules.

Évidemment, ce n’est pas du tout le même genre de pression que lorsqu’on doit sauver sa peau. Je suis une personne très émotive, mais j’ai toujours un plan cartésien très clair dans ma tête.

Dans le challenge, au début, je voulais tester les sauts et analyser les pièces du casse-tête. Je me suis vite rendue compte que les paramètres, c’est de courir le 100 mètres dans la rigolade avec un petit temps qui permet de toucher les pièces du casse-tête pendant 6 secondes avant de sauter en écureuil volant de l’autre côté. Je n’ai pas été le meilleur cheval de course.

Je n’avais pas misé sur Jean pour gagner ce challenge. Mais c’était une bonne nouvelle, parce que ça voulait dire que Daniel serait sauvé et que Barbada prendrait sa place sur le bloc.

Dès qu’on est sorti du challenge, la twist casino est partie et je n'ai pas pu courir parce que j’avais de la glace sur mon pied, justement à cause d’une blessure dans le challenge. Quand on a compris la twist, au départ, je ne voulais pas laisser aller les enchères aussi facilement.

Après avoir fait une semaine de slop pour 10 jetons, je ne voulais pas laisser partir 6 jetons comme ça. Je sentais que la seule personne des Mighty Ducks qui allait rester à la table, ça allait être moi. Je me suis rapidement rendue compte que ceux qui avaient 10 jetons n’auraient pas le gros bout du bâton. Je voyais arriver l’interminable négociation.

Finalement, dans la nuit s’est crée l’alliance Tu dors, tu sors, qui est partie d’une blague de ma part. J’ai dit «On est 10, c’est tu ça la nouvelle alliance?» en riant. Mais Daniel a pris cette blague et a réussi à la tourner en vraie alliance. Pour l’instant c’est un arrangement qui me convient dans ma game individuelle, même si ça veut dire qu’on devra ultimement trahir Mélanie.

La semaine prochaine, je ne serai pas patronne parce que ce n’est pas à mon avantage. Mais la semaine suivante, il faudrait que Daniel ou moi soyons patron pour changer le vent de la maison.