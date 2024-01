Big Brother Célébrités: cette saison est marquée par une nouveauté qui change TOUT!

Quels joueurs s'étaient le plus préparés?

Même si toutes célébrités ont profité de cette préparation. Gabriel nous a confié qu'Ève Salvail, Joëlle Paré-Beaulieu, Charles Hamelin, Patrick Côté et Pascale Deblois étaient parmi les plus préparés. Ève Salvail, par exemple, avait même analysé les making-ofs pour repérer des indices cachés dans la maison de Big Brother. «Elle est allée jusqu’à écouter les making-of et elle a pris une capture d’écran d’un plan très très rapide qui passe dans un épisode de making of et elle l’a fait imprimer pour analyser où pouvait se trouver des pièces cachées dans la maison de Big Brother»

Cependant, une fois que les candidats ont franchi les portes de la maison, tout a changé. Le rôle du directeur des célébrités s'est transformé en un soutien moral et psychologique. Comme le précise Gabriel : «À la seconde où les joueurs sont entrés dans la maison, le rôle de directeur des célébrités s’arrête et on devient un appui moral et psychologique. Il n’y a plus aucune stratégie qui est dévoilée aux célébrités. Il navigue en solo et n’ont plus de soutien stratégique de l’extérieur.»