Joël de Survivor Québec révèle des détails surprenants sur l'émission

Joël, l'un des participants de l'émission Survivor Québec, a récemment révélé quelques secrets surprenants sur le déroulement du show. Malgré son retour sur les médias sociaux, cela ne signifie pas qu'il a été exclu de l'émission, car tous les candidats sont rentrés au Québec après leur aventure.

Dans une série de vidéos TikTok, Joël répond aux questions de ses abonnés et dévoile des informations intéressantes. L'un des secrets les plus surprenants concerne l'utilisation de la crème solaire et du chasse-moustiques par les candidats sur l'île. En effet, pour éviter les piqûres de moustiques et les coups de soleil, les participants ont accès à ces produits pour assurer leur bien-être pendant l'aventure.