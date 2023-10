Caroline Néron hospitalisée

Accompagnée de son amoureux Luc, on peut la voir en pleurs à l'hôpital, avant et après sa chirurgie.

«Pour une deuxième fois, je dois subir une opération sur une corde vocale, rien de dramatique mais je suis forcée de rentrer dans une semaine de silence! Certains seront sûrement heureux autour de moi😂



Ma vie est un feu roulant… les dernières années ont été particulièrement chargées en émotions et tout ce qui vient avec se refaire une réputation d’entrepreneur et remonter une entreprise.

malheureusement, la conséquence d’avoir cumulé fatigue physique et mentale, est entre autre un polype qui est réapparu sur une de mes cordes…

Dernièrement j’étais plus dans le stress de contrôler ma voix que dans l’appréciation de toutes ces belles opportunités qui se créent autour de moi…



je vais profiter de ce silence pour prendre du temps pour apprécier où la vie m’a mené suite aux épreuves…le karma j’y crois dure comme fer!!!



A ceux qui traverse une épreuve…courage…une journée à la fois! ✌️



PS: Vous allez sûrement me voir mimer sur les réseaux car rien faire n’est pas dans ma nature!😂», confie-t-elle.

On envoie une dose massive de bonnes énergies à Caroline et on lui souhaite un prompt rétablissement!