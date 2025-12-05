Jessica Barker dévoile un lien surprenant avec Mariloup Wolfe

Dans l’extrait partagé sur les médias sociaux, on apprend que Guillaume fait partie des ex-conjoints de Mariloup Wolfe.

Jessica raconte avoir téléphoné à Mariloup pour obtenir son approbation avant de poursuivre la relation. Elle se souvient clairement de la réponse de Mariloup: «Jess, mais c’est l’homme de ta vie, vous êtes faits pour être ensemble.»

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait: