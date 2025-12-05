Jessica Barker dévoile un lien surprenant avec Mariloup Wolfe

Début du contenu principal.
Jessica Barker était l’invitée de Mariloup Wolfe à son balado Chez moi. Dans un extrait diffusé sur les médias sociaux, on y apprend que le conjoint actuel de Jessica a déjà été en couple avec Mariloup.
Dans l’extrait partagé sur les médias sociaux, on apprend que Guillaume fait partie des ex-conjoints de Mariloup Wolfe.
Jessica raconte avoir téléphoné à Mariloup pour obtenir son approbation avant de poursuivre la relation. Elle se souvient clairement de la réponse de Mariloup: «Jess, mais c’est l’homme de ta vie, vous êtes faits pour être ensemble.»
En couple depuis près de 20 ans, Guillaume et Jessica vivent un bonheur sans nuages et sont les parents de deux filles, Victoria et Joséphine. Ils ont d’ailleurs récemment profité d’un séjour familial de dix jours à Londres.