Jenny d’OD Tentations au soleil se prépare pour un déménagement à Miami

Jenny d’OD Tentations au soleil poursuivra là-bas sa carrière d’agent de bord, elle qui a trouvé là sa vocation!

On lui souhaite que le processus d’obtention de son visa de travail se passe le mieux possible et qu’elle puisse s’envoler vers cette destination soleil, loin de la neige et de la pluie du Québec.