Les lunettes soleil très excentriques de J.Lo à 500$ : ça passe ou ça casse?

Jennifer Lopez est notre inspiration mode du jour!

La célèbre diva est définitivement une icône de la mode grâce à son style personnel unique et glamour. Elle a dévoilé une nouvelle photo à ses milliers d'abonnés sur Instagram sur laquelle elle a un look estival stylé et très sexy!

Sur l'image en question, la star porte des lunettes soleil très excentriques de la marque Versace... d'une valeur de 500$!

Voici le superbe portrait de Jennifer Lopez en maillot sous le soleil :