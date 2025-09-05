Jennifer Abel et David Lemieux sont parents à nouveau, voyez l'adorable photo

Début du contenu principal.
David Lemieux a annoncé une belle et grande nouvelle aujourd'hui sur Instagram: sa femme Jennifer Abel a accouché!
Il s'agit de leur troisième enfant ensemble, et du cinquième du célèbre boxeur.
Les heureux parents ont partagé une photo avec leur nouveau-né et en ont profité pour dévoiler le prénom du bébé: il s'appellera Zayden.
Voici l'adorable publication de David Lemieux et Jennifer Abel:
En utilisant la flèche blanche située à droite au centre de la publication, vous pourrez voir une autre photo montrant le fier papa avec son bébé dans les bras.
Toutes nos félicitations!
L'olympienne Jennifer Abel a épousé l'étoile de la boxe en octobre 2024. En couple depuis déjà plusieurs années, les deux sportifs sont également parents de Xander et Leander. Ils accueillent aujourd'hui un troisième garçon à la maison.
Rappelons que David Lemieux a deux autres enfants qui sont nés de deux unions précédentes, un garçon prénommé Léon et une fille qui s'appelle Liliana.
On leur souhaite beaucoup de bonheur avec leur nouveau petit trésor!