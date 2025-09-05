Jennifer Abel et David Lemieux sont parents à nouveau, voyez l'adorable photo

David Lemieux a annoncé une belle et grande nouvelle aujourd'hui sur Instagram: sa femme Jennifer Abel a accouché!

Il s'agit de leur troisième enfant ensemble, et du cinquième du célèbre boxeur.

Les heureux parents ont partagé une photo avec leur nouveau-né et en ont profité pour dévoiler le prénom du bébé: il s'appellera Zayden.

Voici l'adorable publication de David Lemieux et Jennifer Abel: