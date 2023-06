L'inspirante chanteuse Jeanick Fournier au coeur d'une nouvelle série docu-réalité

Depuis sa grande victoire l'an dernier, qui l'a littéralement propulsée, son quotidien a pris un nouveau tournant, avec l'enregistrement d'un album, une tournée à travers le Québec et plusieurs apparitions à la télévision. Mais ses proches le diront tous: Jeanick est restée la même, accessible, passionnée et amoureuse de la vie!

Dotée d'une puissance vocale à couper le souffle, l'artiste émouvante de 51 ans est avant tout la maman de deux adorables enfants qui vivent avec la trisomie 21. C'est une femme dévouée, qui aime les gens et qui a travaillé longtemps comme préposée aux bénéficiaires. Son important contrat avec Universal Music Canada, géant de l'industrie du disque, lui permet aujourd'hui de se concentrer sur la chanson. Amoureuse de sa région, elle doit toutefois composer entre sa vie de famille et les engagements qui l'amènent à s'absenter plus souvent.

Ses fans savent déjà que sa voix est impressionnante! En la suivant au jour le jour, ils réaliseront à quel point la femme l'est tout autant!