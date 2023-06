Jean-Philippe Wauthier porte une salopette sans rien en dessous en ondes, voici pourquoi

Et pour dénicher l’ensemble parfait, il a fait appel à la grande et géniale Élise Guilbault qui l’a accompagné durant sa virée shopping.

Heureusement pour nous, on a eu droit à son essayage et les commentaires optimistes d’Élise et les moins convaincus de Jean-Philippe Wauthier. Et le grand gagnant a finalement été le style de fermier en vacances que l’animateur a porté fièrement mercredi soir, faisant rire ses invités et les internautes qui voient bien les commentaires.

C’est une belle façon de faire un pied de nez aux gérants d’estrade qui veulent donc être impliqués dans le micro-management de son style. On l’adore!

Recommandé pour vous: